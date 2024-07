Katarzyna Sokołowska świętuje urodziny ukochanego, publikując RODZINNĄ fotkę. Mały Ivo Lew rośnie jak na drożdżach (FOTO)

Kasia Sokołowska dwa lata temu po raz pierwszy została mamą. Ciąża gwiazdy "Top model" wywołała niemałą sensację, bo w chwili porodu miała 49 lat. Na kilka dni przed rozwiązaniem pracowała jeszcze na planie show TVN . Kiedy pojechała do szpitala, by zrobić badania, zalecono jej przedterminowy poród.

Love You to the Moon and Back. Happy Birthday - napisała przy rodzinnym zdjęciu.