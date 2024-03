Katarzyna Sokołowska urodziła, mając 49 lat. W nowym wywiadzie mówi: "Jak Iwo pójdzie do szkoły, to ja będę starszą mamą od innych"

Proces ten nie był jednak łatwy. Katarzyna Sokołowska poroniła poczętą w naturalny sposób ciążę i podjęła decyzję o zapłodnieniu metodą in vitro . Po porodzie zaczęła chętnie wypowiadać się na temat macierzyństwa, które jest dla niej niesamowitym przeżyciem. Okazuje się, że podchodzi do tego etapu w życiu z ogromnym luzem.

Katarzyna Sokołowska mówi o późnym macierzyństwie

Ja sobie żartuje, że jak Iwo pójdzie do szkoły, to ja będę starszą mamą od innych, z którymi się spotkam. Ale co to ma za znaczenie? Ja już teraz spotykam młodsze od siebie staruszki w sensie mentalnym . Chciałabym być po ludzku zdrowa, bo z wiekiem spotykają nas różne rzeczy i chciałabym dbać o siebie - mówiła Katarzyna Sokołowska na łamach podcastu Ładne Bebe.

Katarzyna Sokołowska pojechał do szpitala tuż po planie "Top Model"

Katarzyna Sokołowska do końca ciąży pracowała nie tylko jako reżyserka pokazów mody, ale i jedna z jurorek "Top Model". Przez cały ten czas czuła się otoczona opieką przez produkcję. Na chwilę po zakończeniu zdjęć pojechała do szpitala, gdzie wykonano jej serię badań oraz zalecono przedterminowy poród.

Dobrze zniosłam poród, natomiast decyzja była nagła ze względu na powody medyczne i było trochę stresu. Ale byłam pozytywnie nastawiona. (...) Po planie czułam, że muszę pojechać do szpitala, bo bolała mnie ręka. Badania wykazały wysokie ciśnienie i miałam zapalenie kaletki i co to wywołało? Okazało się, że jest wskazanie do porodu i lekarze świetnie się zachowali, bez paniki, mimo że były powody do szybkiej reakcji. (...) Trzeba być uważnym w tych końcowych momentach i nic nie lekceważyć.