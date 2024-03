Tak Katarzyna Sokołowska bawi się na rajskich wakacjach z partnerem-milionerem i synkiem. Pokazała się w stroju kąpielowym (ZDJĘCIA)

Departament 9 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

Kostki Brukowej: Rzeź Rolników. Potraktowano ich gazem, palami i armatkami wodnymi; są filmy jak policjant pierwszy rzuca kostką brukowa albo jak wyciągają z tłumu spokojnie idącego człowieka, przypadkowego - rzucają go na ziemię i łamią flagę! Tuszczenko robi to samo co kiedyś z marszem niepodległości- używa przemocy i prowokacji. On nawet nie był dziś w parlamencie! Na dachu ministerstwa był snajper, pobito 13-latka!