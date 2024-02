Katarzyna Sokołowska buszuje po galerii handlowej z torebką Louis Vuitton wartą 15 TYSIĘCY złotych... (ZDJĘCIA)

Amelia 27 min. temu zgłoś do moderacji 19 5 Odpowiedz

Nie zgadzam się,aby państwo rozdawało 800 plus,sama jestem samotna matka, mam28 lat,pracuje i nie zgadzam się z takim rozdawnictwem,kobiety rozkraczaja.nogi,bo nie chce im się pracowac,jak ja słyszę,że dziecko do przedszkola a taka nie pracuje to niż mi się w kieszeni otwiera,te pieniądze powinny iść na chore dzieci,to chore żeby na chore dzieci rodzice musieli zbierać kwoty ogromne,a państwo rozdaje nieroba,bo matka se nie pracuje resztę zarobi tatuś i państwo,a chore dzieci jak one cierpią jak o e płaczą i nie ma pieniędzy?!!!!! A na nieroby- kobiety są to chore!!!!!!!