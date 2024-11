Katarzyna Tusk zorganizowała fankom fascynujące zwiedzanie jej gniazdka. Wiedzieliście, że ma 6 różnych krzeseł w kuchni?

Pudel, nie płacz za mną, jeśli kiedyś nie wrócę, nie odbiorę telefonu i wszystko rzucę, pozostanie po mnie tylko to, co przywołasz z pamięci bezsenną nocą... 2x Bezsenne noce na telefonie, miliony smsów do Ciebie wysłanych, teraz jak skrzynkę odbiorczą usuwam bezpowrotnie pamięć o Tobie. Nie wrócę już, zapomnij o mnie dla Ciebie jestem zachodzącym Słońcem, to co było dla mnie tak ważne, myślałaś, że mówiłem żartem, zamknięty rozdział, książki odkładam i już nigdy do niego nie wracam, stałaś się dla mnie powietrzem, nie widzę Cię, bo już nie chcę, takie są skutki Twojego zachowania, otwieram oczy, znikasz jak zjawa, nie dzwoń, nie pisz, nie przychodź, delektuję się bez Ciebie ciszą...