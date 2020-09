Katarzyna Warnke duma nad kondycją Kościoła: "Może zająłby się w końcu tym, co DUCHOWE, a nie obyczajem i polityką?"

lalalaj 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Problem jest w obecnym pokoleniu, który ma pretensje, że kościół cokolwiek "narzuca" najlepiej jak by poparł aborcję, związki homo, rozwiązłość, ksiądz chodziłby w najgorszych szmatach, dojeżdżał jedynie autobusem, jadł jak biedak, dawał za darmo śluby, pogrzeby, chrzty (oczywiscie razem z wystrojem, kwiatami i organistą) itp itd. Wtedy by było więcej chętnych katolików. To wszystko są wymówki. Do kościoła nie chodzi się dla konkretnego księdza, w ogóle dla księdza, zresztą można parafię zmienić. jak widzę, że ludzie mają problem żeby chociażby pójść parę razy przed chrztem czy slubem do kancelarii bo ksiądz "doope zawraca" najlepiej jak by dał od ręki, nie ma prawa się o nic zapytać nawet o to czy ma bierzmowanie bo to już nękanie, albo opowiadają że jak widzą księdza to ostentacyjnie dają mu znać, że go nie chcą to widzę że to zwykłe chamstwo a nie żaden bunt przeciwko kościelnej niesprawiedliwości