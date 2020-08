Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski o seksie po urodzeniu dziecka: "Był taki moment, że się sprowadziliśmy do "PODAJ PIELUCHĘ""

Trzeba mówić o swoich potrzebach. Niestety może się tak zdarzyć, że partner nas oceni. Zdarzyło mi się, że zrobiłam coś, co przekroczyło granice mojego partnera. Ten związek się nie udał. Mieliśmy zupełnie inny temperament - stwierdziła Kasia.

Łatwo jest skrzywdzić mężczyznę. My musimy stawać na wysokości zadania - stwierdził.

Katarzyna Warnke zachwyca się mężem: "Gra niezłego wariata"

Lubimy wychodzić do restauracji, ubrać się dla siebie odświętnie. Zaproponowałam, żeby nie chodzić w wyciągniętych dresach przy sobie - wyznała Katarzyna.

Dbamy o to, żebyśmy sobie nadal podobali, nie odpuszczamy - dodał Piotr.

Nie jest tak istotny seks, a bardziej czułość. W tym okresie trudno znaleźć przestrzeń na seksualność. Zmęczenie, niewyspanie (...). Był taki moment, że się sprowadziliśmy do tego "podaj pieluchę" (...). Ale udało nam się. Helenka szła spać i natychmiast było zbieranie zabawek, zapalaliśmy świeczki i była ta przestrzeń dla nas. Włożyliśmy dużo pracy w to, żeby w ogóle to jakoś wypoziomować - mówi Kasia.