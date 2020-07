Miłość Katarzyny Warnke i Piotra Stramowskiego kwitnie w restauracji

AWE 40 min. temu zgłoś do moderacji 9 45 Odpowiedz

NIE ,NIE SŁODKO,TYLKO W ZŁYM STYLU.CO TO W OGOÓLE ZA MODA,ŻEBY LUDZIE W MIEJSCACH PUBLICZNYCH DEMONSTROWALI SWOJE UCZUCIA.JA JESTEM Z MĘŻEM PONAD 40 LAT,JESTEŚMY BARDZO KOCHAJACYM SIE MALŻENSTWEM,ALE NIE OBNOSIMY SIE Z CZUŁOSCIAMI /TO JEST NASZE,TO CO MIEDZY NAMI,A NIE DLA SWIATA I LUDZI/.ZRESZTĄ TAK TEŻ NAS WYCHOWANO I UWAŻAM,ŻE CAŁKIEM DOBRZE TO NASZYM RODZICOM WYSZŁO.