Katarzyna Warnke o cesarskim cięciu: "Piotrek strzelił se ze mną SELFIE na pamiątkę"

Katarzyna Warnke zdobyła rozpoznawalność głównie dzięki rolom w filmach Patryka Vegi . W ubiegłym roku aktorka rozstała się natomiast z Piotrem Stramowskim , co komentowane jest do tej pory. Małżeństwo 4 lata temu zostało rodzicami Helenki. Warnke urodziła pierwsze dziecko dosyć późno, bo w wieku 42 lat.

Katarzyna Warnke szczerze o porodzie

Helena miała nóżki wyprostowane i główkę cały czas u góry, czyli pupą do świata. No i decyzja była taka, że mam rodzić cesarskim i nie mogę naturalnie. To mi zburzyło taki mit, że będę wilczycą, która rodzi w krzakach, trzymając się drzewa . Chciałam to przeżyć w ten sposób - naturalnie, pokrzyczeć, przeć i tak dalej - wyznała w wywiadzie.

Kiedy aktorka czekała na lekarkę, Piotr Stramowski postanowił zrobić pamiątkowe zdjęcie

Piotrek strzelił se ze mną selfie na pamiątkę. On mi potem wytłumaczył, że on nie wiedział, że to jest tak zaawansowane i to tak boli. No i przychodzi pani doktor i mówi z takim spokojem: "Proszę się położyć". Ja się położyłam i ona patrzy tam i mówi: "Dziewięć centymetrów rozwarcia, zaraz pani urodzi, jedziemy!" - wspominała.