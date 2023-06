Katarzyna Warnke o śmierci 33-latki: "Kościół jest wysoce ODPOWIEDZIALNY, ręka w rękę z naszym rządem" (WIDEO)

Kilka tygodni temu polskie społeczeństwo ponownie oburzyło się po tym, jak do mediów trafiła historia 33-letniej Doroty, która w 20. tygodniu ciąży trafiła do szpitala w Nowym Targu, gdzie miano stwierdzić bezwodzie. Trzy dni później kobieta zmarła na skutek wstrząsu septycznego. Temat aborcji w Polsce w ostatnich latach szczególnie burzy Polaków za sprawą decyzji Trybunału Konstytucyjnego. To właśnie zbyt restrykcyjne prawo wymieniane jest jako jedna z przyczyn tragicznych historii kobiet.

Katarzyna Warnke gorzko o kondycji polskiego kościoła

Katarzyna Warnke komentuje śmierć 33-letnie Doroty

Jeżeli chodzi o ostatnie wydarzenia ze szpitala i postawę lekarzy to po prostu nie mogę w to uwierzyć. Nie mogę uwierzyć w taki brak odwagi, nie wiem, jak można uważać się za lekarza, jeżeli się zostawi pacjentkę, która umiera. Dosłownie umiera i sytuacja jest ewidentna. To nie są pomyłki. To są takie zachowania przeciw słynnej przysiędze Hipokratesa i po prostu nie mogę uwierzyć w to, co się dzieje. Bardzo współczuję kobietom, które są w ciąży, albo które planują ciążę, bo ja nie zdecydowałabym się być w ciąży u nas w Polsce, prowadzić tej ciąży w Polsce i rodzić w Polsce - mówiła.