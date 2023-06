Cekinowa Katarzyna Warnke kusi ramieniem i talią na pokazie MMC. Stylowa? (ZDJĘCIA)

W środowy wieczór w celebryckim świecie nadarzyła się kolejna okazja do tego, by zrobić makijaż, wskoczyć w nowe łaszki i wyjść z domu. Chodzi oczywiście o pokaz MMC. Prezentacja lubianej przez znane twarze polskiej marki tradycyjnie przyciągnęła całą śmietankę towarzyską Warszawy. Pojawili się m.in. Edyta Herbuś , Lara Gessler z Piotrem Szelągiem , Natalia Kukulska czy Żabson z Lilą Janowską.

Wśród wystrojonych gwiazd nie mogło zabraknąć także Katarzyny Warnke. Słynąca z zamiłowania do zabawy modą aktorka nie przepuściła okazji do tego, by poobcować nieco w towarzystwie innych zainteresowanych światem fashion koleżanek i kolegów.