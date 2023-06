Zbiorowisko gwiazd na pokazie MMC: elegancka Joanna Racewicz, Lara Gessler z mężem i dopasowani Żabson z Lilą Janowską (ZDJĘCIA)

Nie inaczej było przy okazji środowego pokazu MMC. Impreza pod hasłem "The Future is HOT" skłoniła do wzięcia udziału w celebryckim spędzie m.in. przyodzianą w cekinową suknię z wycięciami Katarzynę Warnke, tiulową Edytę Herbuś, Karolinę Pisarek z mężem Rogerem Sallą, elegancką Joannę Racewicz czy dopasowanych kolorystycznie Żabsona z Lilą Janowską.