Tłum gwiazd na pokazie Macieja Zienia: Aneta Kręglicka, Agnieszka Dygant, Barbara Kurdej-Szatan (ZDJĘCIA)

Paryzanka 13 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

A ten Zien to nie taki preebrzmialy meteor, co mial dawno temu 5 minut i zgasl? Ani on kreatywny ani do businessu sie nie nadaje. A te gwiazdy u niego, szkoda slow. Tylko tureckie zeby szczerza z nadzieja, ze ktos je zauwazy