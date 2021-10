Katarzyna Warnke podpadła kolegom z teatru: "To były bardzo wyraźne gesty. Nie chcieli PODAĆ MI RĘKI"

Odczułam to bardzo wyraźnie. Wprost mi mówiono, że to jest fatalne, co zrobiłam, że to jest zdrada ideałów, którymi żyje to środowisko - opowiadała.

Jak wróciłam do Teatru Studio, to były bardzo wyraźne gesty, niechęć do podania ręki itd. Ja się z tym pogodziłam (...), po prostu wybieram, co chcę robić - tłumaczyła Katarzyna Warnke. Myślę, że to jest fałsz i rodzaj pychy, mówienie, że: "My żyjemy ideałami, a ktoś tam zarabia pieniądze, to jest fuj" - dodała.