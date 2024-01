Katarzyna Warnke pozuje na ściance z Sofią Vergarą. Na światowej premierze nowej produkcji Netfliksa była JEDYNĄ Polką (FOTO)

10 stycznia w Londynie odbyła się wyczekiwana od dawna premiera nowego serialu Netfliksa opowiadającego o życiu handlarki narkotyków, która ucieka z synami do Miami. Całą imprezę relacjonowała na Instagramie Katarzyna Warnke. Aktorka była zachwycona producentką. Udało jej się nawet załapać na fotkę z Vergarą.

Katarzyna Warnke pozuje z Sofią Vergarą

Katarzyna Warnke nie kryła podekscytowania zaproszeniem na premierę "Griseldy". Od samego początku relacjonowała, jak impreza wygląda za kulisami. Zwieńczeniem wszystkiego było zdjęcie obok samej Sofii Vergary . Aktorka przyznała, że jest pod ogromnym wrażeniem jej pracy. Przy okazji nawiązała do tego, że sama w przeszłości sama była "kobietą mafii".

Królowe Mafii pozdrawiają. Kochani! To jest obłędny serial, a Sofia wymiata. Pracowała na tym, żeby powstała "Griselda" dziesięć lat, jest producentką wykonawczą i pomysłodawczynią. Aktorsko jest bezbłędna i to z pewnością jest punkt zwrotny w jej karierze! Obraz, scenografia, kostiumy, muzyka - to jest majstersztyk - zachwycała się Katarzyna Warnke.