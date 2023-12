Piotr Stramowski szczerze o NOWYM domu, który stworzył po rozstaniu z Katarzyną Warnke. "Mam TERAZ dużo MIŁOŚCI, ciepła..."

Gdy w październiku ubiegłego roku w mediach gruchnęła wiadomość o tym, że Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski po sześciu latach małżeństwa postanowili się rozwieść , to po gwiazdorskiej parze spodziewano się publicznego prania brudów i komentowania rodzinnych rewelacji, do których przyzwyczaiły nas inne znane w show biznesie małżeństwa.

Piotr Stramowski szczerze o nowym domu, który stworzył po rozstaniu z Katarzyną Warnke

Jesteśmy albo we dwójkę, albo we czwórkę - jestem albo z moją dziewczyną, albo z naszymi dziećmi. I to też jest takie wychowywanie naprzemiennie, śmiejemy się, że wszystko mamy naprzemiennie, nawet psa. To jest trudne i w tym wszystkim, żeby znaleźć schemat, to jest teraz dla mnie takie wyzwanie dla taty i partnera i też dla osoby, która chce zadbać o siebie, o swoją karierę i marzenie - stwierdził.