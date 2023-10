Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski ROZWIEDLI SIĘ! (ZDJĘCIA)

gość 9 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

rozwód nie jest łatwy, to zakończenie jakiegoś etapu., nawet jesli układają sobie życie na nowo, nie piorą brudów publicznie, to sa duże emocje. Strój Kasi mało formalny, to jednak rozprawa sądowa nie spotkanie w kawiarni.