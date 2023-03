Katarzyna Warnke "przyłapana" na randce: romantyczna kolacja, PRZYTULANIE w taksówce i wspólny powrót (ZDJĘCIA)

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski pół roku temu poinformowali, że ich małżeństwo to już przeszłość. Niedługo później aktor widywany był już w towarzystwie niejakiej Natalii, z którą wielokrotnie sfotografowano go na wspólnych randkach. Nieco inaczej sprawa przedstawiała się z aktorką, u której boku od dawna nie widziano żadnego mężczyzny. Teraz wszystko wskazuje na to, że i Kasia Warnke postanowiła nieco porandkować. "Twoje Imperium" informowało, że aktorka i jej tajemniczy, nowy wybranek wybrali się do jednej ze stołecznych restauracji, którą opuścili w środku nocy.