Katarzyna Warnke "przyłapana" na randce z tajemniczym mężczyzną. "Byli zajęci sobą. Przytulali się"

Piotr Stramowski i Katarzyna Warnke tworzą nowe relacje. Jeszcze niedawno sami byli parą

Około 2 w nocy, zachowując dystans, wyszli z warszawskiego lokalu "Pod gigantami". Idąc do taksówki, udawali, że się nie znają. Co innego, gdy zamknęły się za nimi drzwi auta. Tam nie szczędzili sobie czułości - pisał tygodnik.

Miłość kwitnie w najlepsze? Tabloid "przyłapał" Katarzynę Warnke na randce

Długo rozmawiali, patrzyli sobie w oczy, jedli smakołyki. Trwało to do drugiej w nocy. Nawet kiedy wsiedli do taksówki, byli zajęci sobą. Co rusz spoglądali na siebie, przytulali się. Kiedy kurs dobiegł końca, mężczyzna jak na dżentelmena przystało, odprowadził ukochaną do mieszkania - opisuje tabloid.