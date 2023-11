Katarzyna Warnke w mocnych słowach o obecnej relacji z Piotrem Stramowskim: "Drogi EWIDENTNIE się rozeszły" (WIDEO)

Katarzyna Warnke opowiada o relacji z Piotrem Stramowskim

Właśnie tutaj obok Piotrek udziela wywiadu. Nie mieliśmy jeszcze okazji się przywitać dzisiaj. To może takie dziwne, prawda? Zawsze przychodziliśmy razem na premiery, a dziś stoimy do siebie plecami. No cóż. Trzeba się przyzwyczaić do nowej sytuacji. Myślę, że sobie dość dobrze radzimy. Gdy nagrywaliśmy film, byliśmy jeszcze razem. Przyszliśmy jako para. Wyszliśmy jako para. Potem się śmialiśmy z tej sytuacji. Państwo zobaczą, że w filmie kocham się w Piotrku, on o tym nie wie, właściwie się nie znamy. Śmialiśmy się, że trudno jest zagrać taką sytuację, bo znamy się tak dobrze. A teraz, jak już przyszło do promocji, to jesteśmy osobno. Sama jestem ciekawa mojej relacji, jak usiądę w fotelu i zobaczę, jak znowu jestem zakochana w Piotrku i to bez pamięci. Tylko że to jest fantazja, a nie prawdziwa miłość, więc może tu będzie lżej.