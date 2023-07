Katarzyna Warnke wspomina trudne doświadczenia ze szkoły teatralnej: "Odniosłam sukces i zaczął się SYF"

Katarzyna Warnke o trudnych relacjach ze znajomymi z roku

To jest historia mocna. Ja przyjaźniłam się z dwiema dziewczynami. Mieszkałyśmy razem w akademiku. One były z A-B. W ogóle wszyscy, których lubiłam, byli z A-B. Ja byłam z C-D. W C-D byli nudziarze i kujony. I ja miałam te dwie koleżanki. Nie podam tutaj nazwisk, ale gdybym podała, to byście skojarzyli. One były kujonicami do imentu. Dlatego, że na przykład mówiłam Pana Tadeusza i one podchodziły do mnie i mówiły: "Nie nauczyłaś się dobrze tej średniówki. Zaniżasz poziom tej grupie". Artystki. I to we dwie. Dogadane były. Nie mogłam tak. Postanowiłam, że się przeprowadzę do A-B - wspomina Warnke w rozmowie z Żurnalistą.