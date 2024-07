Katarzyna Warnke wyleguje się w bikini na plaży w Sopocie, schładzając się zimnymi napojami (ZDJĘCIA)

Nie powinien jednak nikogo zdziwić fakt, że aktorka wybrała jeden z najbardziej ekskluzywnych hoteli w Trójmieście. Paparazzi "przyłapali" ostatnio Katarzynę Warnke podczas błogiego wypoczynku na przylegającej do niego plaży. Pomimo plażowania 46-latka nie zapominała o kontakcie ze światem i co chwilę skupiała całą swoją uwagę na telefonie komórkowym, ale spokojnie - gwiazda wyposażyła się także w książkę.

Oczywiście odziana w bikini Warnke w trakcie wypoczynku na plażowym leżaczku, na którym przewracaniu się to z brzucha, na plecy nie zapominała o kwestii nawadnianiu swojego organizmu chłodnymi napojami. Aktorka co rusz zarzucała na dwuczęściowy strój kąpielowym zwiewną letnią sukienkę i paradowała do plażowego baru po zimne, bliżej nieokreślone płyny w rozmaitych kubeczkach.