Katarzyna Warnke ZAKOCHANA? Tak mówi o... TRZECIM ślubie!

Od publicznego rozstania Katarzyny Warnke i Piotra Stramowskiego minęło już prawie półtora roku. W październiku ubiegłego roku aktorka oficjalnie została rozwódką i choć jej były mąż układa sobie życie z nową partnerką, to ona sama cieszy się szczęśliwą erą singielki i skupia się na wychowaniu córki.

W mediach co jakiś czas pojawiają się informacje o tajemniczych amantach, którzy kręcą się w towarzystwie Warnke. Okazuje się jednak, że zdobycie jej serca nie będzie należało do najłatwiejszych. Aktorka, która warto przypomnieć, ma na swoim koncie już dwa małżeństwa, dziś dość powściągliwie podchodzi do budowania poważniejszych relacji.

Katarzyna Warnke otwarcie o swoim trzecim ślubie

Ostatnio Katarzyna Warnke w wywiadzie z Igą Nyc dla magazynu "Twój Styl" otworzyła się na tematy prywatne. Aktorka opowiedziała o samotnym macierzyństwie, a także swoich relacjach z mężczyznami. 46-latka przyznała, że choć za sprawą randek znów "czuję jak nastolatka", to nie jeszcze gotowa na nowy poważny związek. O trzecim ślubie nawet nie ma mowy. Była żona Stramowskiego podkreśliła, że na tę chwilę kolejne małżeństwo nie jest jej potrzebne do szczęścia.

Nie wiem, do czego by mi to miało być potrzebne. Jestem samodzielną matką i moje dziecko wymaga szczególnej uwagi. Spokój, który mogę zapewnić córce dzięki temu, że w domu jestem tylko ja, jest dla mnie istotny. Nie krytykuję innych rozwiązań, natomiast w tym momencie wybieram właśnie taki model funkcjonowania — stwierdziła.

Jeżeli mogę chodzić na randki, wyjeżdżać razem na wakacje i spędzać cudowne weekendy, to po co mi wspólne życie, wspólne mieszkanie i wspólne problemy? Chcę z niecierpliwością czekać na kolejne spotkanie. To taki powrót do przeszłości. Lubię osobność tych sfer: domowej i romantycznej - dodała w rozmowie z "Twoim Stylem".

