Katarzyna Zielińska świętuje z ukochanym 10. rocznicę ślubu. Fani zgodni: "Mąż wygląda JAK PREZYDENT DUDA" (FOTO)

Swojego obecnego męża, Wojciecha Domańskiego , gwiazda poznała jeszcze we wczesnym dzieciństwie. Przez wiele lat nie utrzymywali ze sobą kontaktów aż do momentu ponownego spotkania w 2010 roku. Od tego momentu stanowią nierozerwalną, zakochaną parę. Po trzech latach stanęli na ślubnym kobiercu .

Fani Katarzyny Zielińskiej pomylili jej męża z... Andrzejem Dudą

Pod opublikowanym na profilu Katarzyny Zielińskiej zdjęciem z ukochanym zrobionym podczas pobytu w Portugalii, pojawiły się dość nietypowe komentarze. Internauci bardziej niż do wzniosłych słów i serii peanów odnieśli się do wyglądu męża gwiazdy. Porównali go do głowy państwa.