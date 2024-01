Katarzyna Zillmann wyczekuje wprowadzenia ustawy o związkach partnerskich: "Nie będę musiała WYJEŻDŻAĆ"

Tuż przed świętami Europejski Trybunał Praw Człowieka wezwał Polskę do uregulowania sprawy związków partnerskich. Do siedziby w Strasburgu wpłynęły skargi od pięciu polskich par z Łodzi, Krakowa i Warszawy, którym władze lokalne odmówiły małżeństwa, tłumacząc to tym, że prawo polskie zezwala tylko na związek mężczyzny i kobiety. Ich powództwa przed krajowym sądem zostały odrzucone. Minister ds. równości Katarzyna Kotula z Lewicy ujawniła niedawno w rozmowie z PAP, że konsultacje w sprawie tego projektu powinny rozpocząć się w najbliższych tygodniach.