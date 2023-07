Katastrofa Titana. Kobieta, której mąż i syn zginęli podczas wyprawy, ujawniła, jak wyglądały ich OSTATNIE CHWILE na pokładzie

Kobieta, która straciła w katastrofie Titana męża i syna, opowiedziała, jak wyglądały ostatnie chwile na pokładzie łodzi

W rozmowie z LBC pogrążona w żałobie kobieta opowiedziała m.in. o tym, jak wyglądały przygotowania do rejsu. Przed podróżą jej mąż i syn przeszli dwie odprawy i kazano im założyć ciepłe kombinezony, które miały chronić ich przed niskimi temperaturami w głębinach. Poinstruowano ich także, by w dniu wyprawy na Titanica stosowali lekkostrawną dietę i nie pili kawy. Mieli też możliwość przygotowania ulubionej muzyki do słuchania w czasie zanurzania się łodzi.