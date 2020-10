Kate Beckinsale ROZSTAŁA SIĘ z o 24 lata młodszym chłopakiem! "Życzliwi" internauci służą jej radą: "Potrzebujesz FACETA"

aaaaaaaa 1 godz. temu zgłoś do moderacji 67 14 Odpowiedz

Moj maz jest mlodszy ode mnie o 11 lat. faceci w moim wieku to brzuchate Janusze z kryzysem wieku sredniego i garbami w postaci dzieci i rozwodów. Mialam do wyboru: Januszka z dziecmi i po rozwodzie, romans z aktualne zonatym i dzieciatym, albo wziecie sobie mlodszego faceta. Wybralam opcje nr 3 i wlasnie czekam na nasze dziecko- nasze i tylko nasze. Nie znioslabym obcych bachorów w moim domu, wizyt, alimentów. Nawet jesli to malzenstwo ma potrwac chocby 15 lat zalowac nie bede, bo sa to dobre lata.