Kate i William celebrują dzień św. Patryka, delektując się PIWKIEM. Turkusowa stylizacja księżnej kosztowała majątek (ZDJĘCIA)

Kłopoty w raju? Plotki o kryzysie w małżeństwie Kate i Williama rozbrzmiewają coraz głośniej...

Za to już za drzwiami ich rezydencji sprawa ma wyglądać zupełnie inaczej. Krążą pogłoski, że między nimi dochodzić ma nawet do aktów pewnego rodzaju agresji. Tak przynajmniej twierdzi Tom Quinn, ekspert ds. królewskich i autor szeroko dyskutowanej książki "Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family", przekonując w niedawnym wywiadzie dla Fox News Digital, że Kate i William wszczynają między sobą "okropne awantury".