Księżna Kate i książę William przylecieli do Belize MIMO PROTESTÓW MIESZKAŃCÓW! Małżonkowie musieli zmienić plan wizyty (ZDJĘCIA)

Kat 1 godz. temu

Wielka Brytania i ich polityka to reklikt przeszłości. Kolonializm, poddaństwo .... To nie te czasy, by byli witani z otwatymi rękoma. Sorry. Kiedyś sobie zabrali te miejsca i myślą, że lokalsi w jakikolwiek sposób czczą królową. Taaaak, yhmm