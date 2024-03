Kate Middelton MA SOBOWTÓRA. Podobieństwo jest niewiarygodne (ZDJĘCIA)

Od kiedy Kate Middleton dołączyła do rodziny królewskiej cieszy się niesłabnącą sympatią Brytyjczyków. Wszytko dzięki jej zaangażowaniu w obowiązki powierzone przez monarchię, działalność charytatywną, a przed wszystkim przez serdeczne podejście do poddanych.

Od dobrych kilku tygodni Kate Middleton znów jest na językach całego świata. Księżna po planowanej operacji jamy brzusznej nie pokazuje się publicznie, co tylko podkręca pojawiające się non stop teorie spiskowe na temat jej zniknięcia. Mimo że pojawiły się już nowe nagrania z księżną, internauci wciąż mają wiele wątpliwości.

Żona księcia Williama jest także uznawana za ikonę stylu. Wiele kobiet próbuje się do niej upodobnić. Odwzorowują jej stylizacje, makijaż i fryzurę. Jak donosił "New York Daily News" gabinety chirurgów plastycznych w Nowym Jorku jakiś czas temu przeżywały prawdziwe oblężenie - kobiety poddawały się korektom nosa, tylko po to by upodobnić swój profil do profilu księżnej.