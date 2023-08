Kate Middleton AWANSOWAŁA. Przejęła schedę po mężu

Mimo że rodzina królewska to dość skostniała instytucja, nawet tam zachodzą pewne roszady pod względem tytułów i funkcji. Niedawno boleśnie przekonali się o tym Meghan Markle i książę Harry . Z oficjalnej strony internetowej zniknęły już ich książęce tytuły. Tymczasem księżna Kate zyskała nowy honor. Wcześniej przez 15 należał do księcia Williama .

Księżna Kate ma nowe honory po mężu

W rodzinie nic nie zginie. Teraz to Kate Middleton jest Królewskim Honorowym Komandorem Lotnictwa w RAF Coningsby. Co ciekawe, mąż to nie jej jedyne powiązanie z siłami powietrznymi. Dziadek księżnej od strony taty był pilotem myśliwca w trakcie II wojny światowej. Z kolei w latach 60. ubiegłego wieku latał z księciem Edynburga. Dziadek Kate, który zmarł w 2010 roku, na pewno byłby z niej dumny.