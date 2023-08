Kulisy konfliktu Kate Middleton i Meghan Markle ujawnione. "Trzymaj swój palec z dala od mojej twarzy". To nie wszystko

Mer 11 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Wiecie co ja często spotykam się z opinią że jestem chłodna, że mam kij w tyłku. I wiecie co... Mam to gdzieś. Żyje tak jak mi jest dobrze, nie muszę jak to mówi megan chodzic w obdartych dżinsach i rzucać się ludziom na szyję żeby być fajna. Mam swoją przestrzeń i nie lubię jak ktoś ją narusza. Po prostu wiem czego chce, mówię to co myślę i takich właśnie kobiet ludzie się boją. Przypisują im łatki. Jeżeli ktoś zeby wyluzować się potrzebuje iść do klubu, wrócić rano, bez butów i leczyć kaca 3 dni to niech tak ma. Ja lubię pić wytrawne wino, na plaży, fajnie ubrana w malutkim gronie. A w samotności uwielbiam słuchać house i tańczyć nago. Różnica jest taka że niektórzy mają potrzebę żeby inni ich lubili, ja nie. Myślę że Kate również.