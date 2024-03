Kate Middleton czuje się "OKROPNIE" po zamieszaniu z przerobionym zdjęciem. "To zły dzień w biurze i Pałacu"

gość 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Wygrzebali,że ona jako dziecko miała operowane jakieś guzy w głowie!Przytaczają zdjęcia z dużą blizną,prześwitującą przez włosy-od lewej skroni do lewego zausza.Może ta operacja wcale nie była "brzuszna"co Pałac tak,z naciskiem zaznacza na każdym kroku?Tylko neurologiczna?To by tłumaczyło rekonwalescencję tak rozciągniętą w czasie-i to sfałszowane zdjęcie-kolaż z fragmentów innych zdjęć?Ciekawe;kto za wypuszczenie tego knota jest odpowiedzialny,bo na pewno ie ona!Ona sama fotografuje i nie uczestniczyłaby w tak miałkim etycznie i rozszyfrowalnym oszustwie wobec swoich poddannych!"Oświadczenia"?"Przeprosiny"?A KTO DA GWARANCJE ŻE TO OD NIEJ a nie,sfabrykowane przez Kancelarię RF?Karol się pokazał,strasznie scięty przez to leczenie i chorobę;William i CAMILLA-zawiesili wykonywanie swoich obowiązków;coś tam się dzieje naprawdę niedobrego.W samochodzie to wcale nie muszą być oni!Ją ledwo widać,może być jakaś podstawiona kobieta;on,piszą sami Anglicy-niepodobny do siebie..