Kate Middleton DRŻY o syna. William chce wysłać George'a do szkoły internatem: "Ona i William kłócili się o to przez lata..."

Ziemniak Idah... 14 min. temu

W życiu bym nie oddała tak małego dziecka do szkoły z internatem. Co innego nastolatek, a co innego młodsze dziecko, ktore potrzebuje codziennej miłości rodziców, a nie tylko wytresowania i edukacji. Czy jak go zaboli brzuch, to będzie mama, która przytuli, da ciepłej mięty i termoforek? No, więc...