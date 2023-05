Kate Middleton i książę William spóźnili się na koronację? Ekspert odczytał z ruchu warg słowa poirytowanego króla (WIDEO)

Choć od historycznej koronacji króla Karola III i królowej Camilli minęło już kilka dni, wydarzenie wciąż jest szeroko komentowane w mediach. Na pierwszy rzut oka zdawać by się mogło, że skrzętnie zaplanowana uroczystość przebiegła bez najmniejszej wpadki. Nic bardziej mylnego. Przemawiający przed Opactwem Westminsterskim biskup Guli Francis-Dehqani zdradził, że "kilka rzeczy nie poszło zgodnie z planem" . Zapytany o szczegóły, napomknął, że "nie ma zamiaru nikogo szczególnie zawstydzać". Czujni dziennikarze i internauci przeanalizowali więc jeszcze raz przebieg uroczystości. Okazało się, że pierwsza wtopa miała miejsce już na samym początku ceremonii , a wszystko uchwyciły kamery .

Kate Middleton i książę William spóźnili się na koronację? Są dowody!

Wielu śledzących transmisję z koronacji widzów z niecierpliwością wypatrywało Kate Middleton, księcia Williama oraz dwójki ich dzieci: księżniczki Charlotte i księcia Louisa. Osoby, które podejrzewały spóźnienie lubianych royalsów, nie były w błędzie. Na oficjalnym profilu księcia i księżnej Walii pojawił się bowiem film, który ukazuje panującą tuż przed koronacją atmosferę chaosu. Uchwycono moment, w którym Kate i William w pośpiechu opuszczają dom i biegną do pojazdu. Zgodnie z oficjalnym porządkiem koronacyjnym royalsi mieli przybyć do Opactwa Westminsterskiego jeszcze przed Karolem i Camillą, co ostatecznie im się nie udało.