Historyczny moment: Karol i Camilla pierwszy raz na balkonie już jako KRÓL I KRÓLOWA! Towarzyszyli im m.in. Kate i William (ZDJĘCIA)

Alicja 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Widze, ze niektorym, tutaj lezka sie kreci w oku, na mysl, ze w Polsce nie mam juz arystokracji. Jesli mam wybierac, to zdecydowanie wole patrzec na kolko wzajemnej adoracji wsrod arystokratow niz celebrytow, gdyz cenie sobie poszanowanie tradycji i kulturalne zachowanie. Nie mniej jednak, porownywanie polskiej arystoktacji do tej brytyjskiej to nieporozumienie. Ci, ktorzy nie mieli okazji posluchac na zywo opowiesci straszych ludzi o przedwojennej arystoktacji w Polsce, jak traktowala chlopow panszczyznianych, to chociaz nie poczytaja sobie jakies dokumenty, to moze zrozumieja, dlaczego ludziom w Polsce arystokracja zle sie kojarzy. Mozna tez przeczytac sobie chociaz Janko Muzykanta Sienkiewicza, albo Lalke Prusa. Niestety na polskim gruncie arystokracja sie nie sprawdzila i nie sprawdzi sie, gdyz w Polsce tradycje panszczyzniane sa ciagle zywe i jest niejako zakorzeniona pogarda dla ludzi znajdujacych sie nizej w hierarchi. Jak juz ktos dostanie troche wladzy do rak, to nierzadko robi sie z niego panisko i zaczyna sie pomiatanie podwladnymi. Wystarczy porownac sobie jak sa traktowani pracownicy w Polsce a jak w Europie Zachodniej. Niebo a ziemia.