Kate Middleton i książę William sypiają w ODDZIELNYCH SYPIALNIACH? Tabloid zdradza powody

Pozdrawiam 31 min. temu zgłoś do moderacji 27 2 Odpowiedz

Najwiekszy problem z tym, ze obce malzenstwo spi oddzielnie maja te malzenstwa, ktore mimo tego, ze spia ze soba codziennie od dekad, sie nie przytulaja, ci, ktorzy jedza sami posilki, a podczas wspolnych ogladaja tv lub gapia sie w telefon, ktorzy niby zyja ze soba, ale sa kompletnie obcy. Moja siostra pracuje i mieszka w amsterdamie od ponad 20lat, a jej maz (pobrali sie ponad 15lat temu) w belinie. Przez ten czas nie bylo weekendu, ktorego by razem nie spadzili w ktorejs ze stolic europejskich, wszystkie wakacje, wolne dni i swieta spedzaja tylko we dwoje. Nie znam lepszej pary. Na kazdy piatkowy wieczor czekaja jak na najlepsza randke. I co z tego, ze nie spia razem i nawet ze soba nie mieszkaja, kiedy sa non stop na telefonach, na skypie, dziela sie doslownie wszystkim, a do tego kazdy weekend, wolne i wakacje to miodowy miesiac. PS Nie maja tez dzieci, co pewnie tez zjeży wlosy na glowie czytelnikom.