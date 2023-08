Kate Middleton i książę William w ogniu krytyki! Brytyjczycy są na nich wściekli: "WSTYDŹCIE SIĘ"

Nie możesz być czy nie chcesz być? Powinniście wysilić się i pojechać; Założę się, że gdyby to była męska drużyna, to byście tam byli, Dziewczyny tworzą historię, ale dla was to nie jest żaden priorytet. Wstydźcie się; Tylko Charlotte kibicuje? Ten post daje zdecydowanie złe przesłanie; Ups... samobójczy gol drużyny Windsorów. Ale jeszcze nie jest za późno, by zarezerwować bilet - piszą w komentarzach rozgoryczeni kibice.