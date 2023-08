Kate Middleton przyłapana na 24-godzinnej BALANDZE na posesji domniemanej KOCHANKI księcia Williama! (FOTO)

Przyszła królowa małżonka, perfekcyjna matka, patronka fundacji charytatywnych i… festiwalowiczka? Wygląda na to, że wiele jeszcze nie wiemy o Kate Middleton. Księżna Walii właśnie objawiła się swoim rodakom w wydaniu, do którego, krótko mówiąc, jak dotąd nie przywykliśmy. Otóż - jak podają brytyjskie media - zrobiono jej zdjęcie z ukrycia podczas zabawy na Houghton Festival, 24-godzinnej (!) imprezie muzycznej organizowanej w angielskim Norfolk. Zdjęcie oczywiście przedostało się już do sieci.