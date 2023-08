Rodzina Kate Middleton jest pogrążona w DŁUGACH. Księżna nie może im pomóc

Brytyjscy royalsi od zawsze starają się unikać skandali, które mogłyby naruszyć ich krystaliczny wizerunek . Mimo to członkom słynnej rodziny nie są obce kontrowersje, które następnie zdobią nagłówki poczytnych portali. Wystarczy tylko wspomnieć "Megxit", wzajemne oskarżenia Pałacu i Sussexów, czy rzekomy romans Williama z z przyjaciółką rodziny, Rose Hanbury.

Kate Middleton ewidentnie musi być bardzo nie w smak to, że jej rodzice znaleźli się właśnie na widelcu. Carole i Michael cieszą się obecnie wyjątkowo złą prasą, a wszystko przez fatalne decyzje biznesowe, które wpędziły ich w poważne tarapaty finansowe. Kiedyś Middletonowie słynęli ponoć z mistrzowskiej organizacji imprez tematycznych, a z czasem przekuli swoją pasję w biznes. W efekcie małżonkowie założyli 36 lat temu firmę Party Pieces, zajmują się produkcją i sprzedażą gadżetów imprezowych.

Rodzice Kate Middleton toną w długach

Jak donosi Daily Mail, przedsiębiorstwo małżonków winne jest fiskusowi 612 685 funtów, czyli ponad 3,2 miliony złotych. Według serwisu, Party Pieces tonie w długach opiewających na ponad 13 milionów złotych . Do upadku i zadłużenia firmy przyczynił się przede wszystkim kryzys zaistniały przez pandemię koronawirusa, a także zaciągane przez parę kosmiczne pożyczki. Mówi się, że państwo Middleton całymi latami wiedli życie ponad stan i kompletnie nie przejmowali się ewentualnymi konsekwencjami swojej rozrzutności.

Sukcesami w biznesie niestety nie może pochwalić się także James Middleton. Obecnie brat Kate stara utrzymać się z firmy zajmującej się produkcją karmy dla zwierząt. To już piąty biznes 36-latka i - podobnie jak poprzednie - zdaje się nie przynosić zysków. Według "Evening Standard" aktywa firmy James & Ella wynoszą zaledwie 92 510 funtów (481 tys. zł). Jak próbował usprawiedliwić go przyjaciel w rozmowie z Daily Mail, Middleton zmaga się ponoć z poważnymi zaburzeniami koncentracji, co fatalnie oddziałuje na jego przedsięwzięcia biznesowe.