Kate Middleton i Meghan Markle fankami MEDYCYNY ESTETYCZNEJ? Specjaliści wyrokują: "Botoks, korekta nosa, większy biust"

Kate Middleton i Meghan Markle traktowane są przez fanów rodziny królewskiej jako dwie skrajne osobowości. Choć jeszcze kilkanaście miesięcy temu obie reprezentowały królową, to żona Williama do dziś uchodzi za ikonę klasy i stylu o kryształowym niemal wizerunku, natomiast Meghan, zdaniem wielu, nigdy nie zapracowała na podobną opinię.

Mimo że Kate Middleton i Meghan Markle bywają przedstawiane na zasadzie kontrastu, to jeszcze niebawem wiele je łączyło. Co prawda po "Megxicie" ich drogi bezpowrotnie się rozeszły, a panie podobno nie miały najlepszych relacji, ale prasa od lat doszukuje się tego, co mogło być dla nich wspólnym punktem. O ironio, nie brakuje opinii, że mogło to być między innymi... zamiłowanie do medycyny estetycznej.