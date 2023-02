Kate Middleton na gali BAFTA klepnęła księcia Williama... W POŚLADEK! Moment uchwyciły kamery (WIDEO)

W niedzielę wieczorem w londyńskim The Royal Festival Hall odbyła się 76. ceremonia wręczenia nagród BAFTA. "Brytyjskie Oscary" tradycyjnie przyciągnęły całą plejadę gwiazd wystrojonych w kreacje od znanych projektantów.

Kate Middleton zachwyca na gali BAFTA w sukni na jedno ramię

Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć także reprezentacji rodziny królewskiej w postaci księcia i księżnej Walii. Książę William od 2010 roku jest bowiem prezesem British Academy of Film and Television Arts.

Jednakże klasycznie większą uwagę niż syn króla Karola III zwracała jego żona. 41-latka jak zwykle zachwyciła elegancką stylizacją. Tego wieczora przyodziała białą, tiulową suknię na jedno ramię projektu Alexandra McQueena. Co ciekawe, kreację miała na sobie już w 2019 roku. Na ostatnie wyjście jedynie ją nieco odświeżyła. "Look" uzupełniały czarne rękawiczki od Cornelii James za prawie tysiąc złotych , torebka Jimmy Choo za siedem tysięcy złotych , złote szpilki za ponad trzy tysiące złotych oraz warte niecałe 100 złotych kolczyki... z Zary .

Kate Middleton klepie księcia Williama w pośladek

Po ostatnim publicznym wyjściu royalsów tabloidy rozpisują się jednak nie tylko na temat nienagannej stylizacji Middleton, ale i jej zachowania. Księżna poczuła się na gali na tyle swobodnie, że pozwoliła sobie na wyjątkowo spontaniczny (jak na siebie) gest względem męża, a mianowicie... delikatnie klepnęła go w pośladek. Moment, w którym Kate dotyka pupy Williama, uchwyciły kamery, a nagranie już krąży po social mediach. Sądząc po komentarzach, fani są tym, co zobaczyli, zachwyceni.

Dotknęła jego tyłka! Dajesz, księżna!; Mały klaps; Ta ręka; Och, tak! Widziałam to! Wow, nie mogłabym nie kochać tej dwójki. Fantastyczni; Też to widzę, jakie to urocze! - piszą podekscytowani internauci.