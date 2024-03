Kate Middleton na PIERWSZYM zdjęciu od operacji. Ekspertka od mowy ciała analizuje: "Uśmiech jest WYMOWNY…" (FOTO)

mmm 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Może faktycznie przeszła załamanie nerwowe, dlatego nie ma pierścionka, bo zawsze na tego typu fotografiach go miała. Odpoczywa gdzieś z dala od męża, a wtedy, kiedy jechała z matką to właśnie do dzieciaków, żeby między innymi zrobić to zdjęcie i uniknąć podejrzeń, że rodzina się sypie.