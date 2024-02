Zespół Kate Middleton komentuje teorie spiskowe na temat jej stanu zdrowia. Wiadomo, jak czuje się księżna

Robin 31 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

Wyjaśnienie !!! Lady C " William wycofał się 2 godziny przed wydarzeniem. Wyjaśnił, że nie było to spowodowane stanem zdrowia Catherine ani śmiercią męża Elli. Chcę zachować jego skromność i godność, zwracając uwagę, że czasami ludzie dostają robaki, które uniemożliwiają im prawidłowe funkcjonowanie w miejscach publicznych. Gdyby William powiedział, że jest chory, uruchomiłoby to jeszcze większy alarm. Wiem, że jeszcze dziś będzie w synagodze i mam nadzieję, że to rozwieje obawy wszystkich. Pogrzeb ten nie miał charakteru politycznego, była to sprawa rodzinna. Grecka rodzina królewska i brytyjska rodzina królewska zawsze były ze sobą bardzo blisko".