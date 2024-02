BAFTA 2024. Książę Wiliam SAMOTNIE przybywa na galę. Miał okazję pogawędzić z Cate Blanchett i Davidem Beckhamem (ZDJĘCIA)

Niedzielny wieczór w Wielkiej Brytanii upływa pod znakiem rozdania nagród BAFTA. Wydarzenie sprawiło, że do Londynu ściągnęły największe gwiazdy branży filmowej. Na czerwonym dywanie brylowali m.in. Margot Robbie, Ryan Gosling, Emma Stone, Florence Pugh czy Emily Blunt. Na uroczystej gali będącej najważniejszą imprezą w brytyjskiej branży filmowej, tradycyjnie nie mogło także zabraknąć przedstawiciela rodziny królewskiej.

Jak wiadomo, na "brytyjskich Oscarach" royalsów zazwyczaj reprezentują książę William oraz Kate Middleton - książę Walii od 2010 roku jest bowiem prezesem British Academy of Film an Television Arts. W tym roku książęce wyjście na galę BAFTA wyglądało jednak nieco inaczej. Wszystko rzecz jasna za sprawą stanu zdrowia Kate Middleton, która niedawno przeszła operację brzucha. Księżna Walii zdążyła już opuścić szpital i obecnie dochodzi do siebie w domowym zaciszu. W związku z rekonwalescencją żony w tym roku książę William na tegoroczną galę przybył w pojedynkę.