Kate Middleton ROZWŚCIECZYŁA poddanych: "Leniwa i oderwana od rzeczywistości HIPOKRYTKA"

Chociaż Kate i William podejmują różnorodne działania na rzecz ochrony środowiska, to ostatnio księżna Walii zaliczyła "małą" ekologiczną wpadkę.

Ponieważ Kate została mianowana przez króla Karola III naczelną komandorką sił powietrznej brytyjskiej marynarki wojennej, to w poniedziałek 18 września złożyła swoją pierwszą wizytę w Królewskiej Stacji Marynarki Wojennej Yeovilton w Somerset.

Księżna Kate krytykowana za użycie prywatnego helikoptera

Według informacji, na które powołuje się serwis express.co.uk, księżna Kate do Yeovilton przybyła helikopterem i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że trasa z Windsoru wynosiła niecałe 180 km . Członkowie antymonarchistycznej grupy Republic skrytykowali "bezsensowną wizytę" Kate na Twitterze.

Mogła pojechać samochodem. To jakieś dwie godziny z Windsoru. Ale zamiast tego poleciała helikopterem na zupełnie bezsensowną wizytę - napisali na Twitterze członkowie grupy.

Internauci wytykają rodzinie królewskiej hipokryzję

Multimilionerzy Windsorowie robią się leniwi i oderwani od rzeczywistości; Kolejna arogancka hipokryzja ekologiczna ze strony Windsorów. To nie tak, że musiała wrócić na czas, żeby zdążyć do szkoły lub ugotować kolację!; Podczas gdy jej mąż głosi nam wszystkim na temat środowiska; Więcej hipokryzji związanej ze zmianami klimatycznymi - czytamy w komentarzach.

Internauci szczególnie wytykają fakt, że Kate pokonuje krótkie dystanse prywatnym helikopterem, gdy jej mąż do wizyty na szczycie klimatycznym w Stanach Zjednoczonych wybrał usługi komercyjnej linii lotniczej. William jest obecnie w Nowym Jorku, gdzie została ogłoszona lista finalistów do nagrody Earthshot. To nagroda przyznawana za innowacyjne sposoby dbania o środowisko, która została ustanowiona przez księcia w 2020 roku.