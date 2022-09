Kate Middleton składa kwiaty i pluszowego corgi z ośmiolatką wybraną z tłumu: "Elizabeth płakała z radości, że została wybrana" (FOTO)

Od śmierci królowej Elżbiety członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej mają napięty grafik. Oprócz przygotowań do samego pogrzebu pochłonięci są także innymi obowiązkami. Royalsi dbają przede wszystkim o to, by pozostawać w stałym kontakcie z poddanymi solidaryzującymi się z nimi w tym trudnym czasie.