Książę William z Kate i Harry z Meghan Markle RAZEM podziwiają kwiaty złożone przed Zamkiem w Windsorze (ZDJĘCIA)

Koko 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Figura Kate jest tak perfekcyjna, że choćby nie wiem ile ta Meg schudła to absolutnie nigdy nie osiągnie takiej figury/ stylu i prezencji jak ma Kasia. Szczególnie widać to na zdj od tylu, gdzie Meg ma przełożone włosy do przodu i jest zgarbiona, jak jakaś stara baba. P.S do boju Polacy!! Wygracie ten mecz