Kate Middleton świętuje Dzień Pamięci. W wyjątkowy sposób oddała hołd Elżbiecie II. Urocze? (ZDJĘCIA)

Ala 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Skończcie już z tym hołdem, czy to u Kate czy Meghan bo to jest na serio śmieszne. Czy każdy wybór biżuterii, która należała do przodków to od razu hołd? Ja mam kolczyki po babci i często w nich chodzę bo zwyczajnie nie lubię, podobają mi się i są bardzo uniwersalne, chociaż eleganckie. Nigdy w życiu by mi nie przyszło do głowy, że kiedy mam te kolczyki w uszach idąc na zakupy oddaje hołd babci 🤦🏼‍♀️