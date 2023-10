Księżna Kate podczas wizyty w szpitalu zaskoczyła wyznaniem o swojej chorobie. "Widać było, że jest poruszona"

Xy89 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Przechodziłam to. Nikomu nie życzę. Wymioty do 20go tygodnia co 20 -40 minut. Nic nie jesz a i tak wymiotujesz jakas slina, żółcią, trochę krwią. W najgorszym momencie bylam przekonana, że już tego nie przeżyje i nawet mnie to nie martwiło, bo tak cierpiałam. Szpitale, kroplówki. Przeszlo gdzies w 2 trymestrze, kolejne kilka miesięcy dochodziłam do siebie, trauma została.